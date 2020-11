Morte Maradona, Dal Pino: “La Serie A lo ricorderà con un’iniziativa speciale”

MILANO – La notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona ha scosso il mondo del calcio e non solo. Il campione argentino si è spento a 60 anni per un arresto cardiorespiratorio, nella sua casa a Tigre, vicino Buenos Aires. In occasione della prossima giornata di campionato, verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi. Inoltre, tramite il sito ufficiale della Lega Serie A, il presidente Paolo Dal Pino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “E’ una giornata tristissima per il mondo del calcio, oggi ci ha lasciati un mito e una leggenda del nostro sport, che ha fatto sognare ed emozionare i tifosi di tutto il pianeta. Nel prossimo turno di campionato lo ricorderemo con un’iniziativa speciale”.