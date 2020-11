MILANO – La grande rivelazione di questo inizio di campionato è senza dubbio il Sassuolo, secondo in classifica con due pareggi e quattro vittorie. L’ultima è arrivata proprio ieri, sul campo del Napoli, nonostante a mister De Zerbi mancassero tre giocatori fondamentali come Caputo, Berardi e Djuricic. Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato Matteo Marani: “Il Sassuolo è la nuova Atalanta. Ha un allenatore che fa la differenza. Inoltre nel mercato non ha fatto cambi e credo che questa continuità sia importante. E’ una squadra in crescita costante. Già l’anno scorso ha ottenuto l’ottavo posto, ora sta andando fortissimo”.