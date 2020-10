Juve-Napoli, Grassani: “3-0 a tavolino sentenza erronea, difficile confermarla in secondo grado”

MILANO – L’avvocato del Napoli Mattia Grassani, contattato dalle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è tornato a parlare del 3-0 inflitto dal Giudice Sportivo alla squadra partenopea contro la Juventus: “Definirei la sentenza erronea, infondata e meritevole di riforma in secondo grado. Se queste partite non si giocano ma si attribuiscono a tavolino, mortificando e penalizzando una società che non ha potuto viaggiare, viene violentato il campionato ed è una mancanza di rispetto anche per le altre società. Mastrandrea dice che il sabato il Napoli già non voleva viaggiare, ma è una corbelleria smentita dai documenti. Se la Corte Sportiva d’Appello con motivazioni che oggi sarebbero difficili da comprendere dovesse assumere un atteggiamento negativo, come minimo il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI è scontato. Facendo valere le carte e i principi di diritto, ritengo che già in secondo grado sia difficile perpetrare questo torto ai danni del Napoli”.