Inter, Conte: “Sarà un campionato equilibrato fino alla fine”

MILANO – Alla vigilia dell’esordio in Champions League, Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato anche del campionato di Serie A in conferenza stampa: “Sarà molto equilibrato. Vedo diverse squadre che potranno lottare fino alla fine per i primi quattro posti della classifica e che potranno fare cose importanti. Noi vogliamo esserci. Anche all’estero il Real ha perso col Cadice, il Barcellona col Getafe. Risultati inaspettati, che arrivano dopo gli impegni delle nazionali che hanno sicuramente affaticato alcuni giocatori”.