Gasperini: “Commessi troppi errori, ma ho fatto alcuni esperimenti”

MILANO – Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l’Atalanta che, dopo i quattro gol subìti a Napoli, ne ha presi tre dalla Sampdoria al Gewiss Stadium. Al termine dell’incontro, Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “I ragazzi per tanti aspetti hanno fatto una buona gara, ma purtroppo alla prima occasione utile ci hanno fatto gol. Ho fatto un po’ di esperimenti, dando spazio a chi aveva giocato meno, per questo abbiamo perso un po’ di distanze. Sui gol presi abbiamo commesso degli errori di posizionamento. Anche in fase offensiva siamo stati molto imprecisi. Peccato per questa sconfitta, ma fra pochi giorni si torna in campo per la Champions e dobbiamo già pensare alla prossima partita”.