Fiorentina, Prandelli in pole per sostituire Iachini

MILANO – Queste prime sette giornate di campionato non hanno per nulla soddisfatto la dirigenza della Fiorentina, che sta concretamente pensando di esonerare Beppe Iachini. La Viola naviga a metà classifica con sette punti: un rendimento non all’altezza delle aspettative del patron Commisso. Quest’ultimo sembra essersi deciso a cambiare guida tecnica, tuttavia sta ancora riflettendo su quale tecnico ingaggiare. I dirigenti gigliati vorrebbero affidare la panchina a Cesare Prandelli, ma il presidente italo-americano non sembra ancora pienamente convinto e sogna di ingaggiare Maurizio Sarri. Insomma, in casa Fiorentina è in corso un vero e proprio toto-allenatore ma, ad oggi, la pista più accreditata resta quella che porta all’ex CT della Nazionale.