Fiorentina, Pezzella: “Mai chiesto di andare via”

MILANO – Nel corso della finestra di mercato chiusasi due giorni fa, anche German Pezzella è stato corteggiato dal Milan, ma la Fiorentina non ha voluto cederlo. Attraverso il suo profilo Instagram, il difensore argentino ha smentito alcune voci secondo cui avrebbe provato a lasciare il club viola: “Sono state dette tante cose su di me, false. Penso che sia ora di porre fine alle bugie. Il direttore è stato chiaro su quello che è successo, io non ho mai chiesto di andare via. Chi mette in dubbio il mio impegno per la mia assenza in queste prime partite, non mi conosce neanche un po’ e non si è informato sull’infortunio che ho subito, il quale mi ha impedito di disputare queste tre sfide di campionato e di rispondere alla convocazione della mia Nazionale. Spero di tornare in campo il prima possibile. Ci vediamo presto, un abbraccio a tutti”.