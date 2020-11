Fiorentina, esonerato Iachini: al suo posto Prandelli

MILANO – La decisione era nell’aria e nelle ultime ore è diventata ufficiale: la Fiorentina ha esonerato Beppe Iachini, sostituendolo con Cesare Prandelli. Quella viola, dunque, è la prima panchina a saltare in Serie A nella stagione 2020/2021. Ecco l’annuncio del club gigliato: “Purtroppo, dopo un’attenta e scrupolosa analisi dell’inizio di questa nuova stagione e dei risultati fino a oggi ottenuti, la società ritiene che la soluzione migliore sia quella di revocare l’incarico all’attuale allenatore. Il presidente Commisso e tutta la dirigenza viola desiderano esprimere la propria gratitudine a Beppe Iachini e a tutto il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati sin dal loro arrivo e gli augurano i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera”.