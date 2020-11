Fiorentina, Commisso tuona: “Non farò come Mister Li al Milan, ma senza stadio…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Lady Radio, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Chiedo ai tifosi di darmi tempo. Con me nessuno si deve preoccupare che la Fiorentina possa fallire. Rocco non farà le stupidaggini che ha fatto Mister Li al Milan. I soldi della Mediacom sono veri. Senza grandissimi ricavi, tuttavia, non possiamo competere con chi ha 400 o 500 milioni di fatturato. Io adesso non posso mettere ogni anno 50 o 100 milioni. Ciò sarà possibile tramite gli investimenti, come il centro sportivo e lo stadio, se me lo faranno fare. Se mi lasceranno costruire lo stadio nuovo potremo arrivare a oltre 200 milioni di euro di incassi. Invece, senza introiti è impossibile che la Fiorentina a lungo termine arrivi dove voglio io. Questo non vuol dire che non vogliamo arrivare per esempio in Champions League, ma io di bugie non ne voglio dire. Ripeto, la possibilità di realizzare il nuovo impianto è fondamentale per la crescita del nostro club”.