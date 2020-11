Fiorentina, Callejon negativo al Covid: contro il Milan ci sarà

MILANO – Buona notizia per la Fiorentina: José Maria Callejon ha superato il Covid-19, risultando negativo all’ultimo tampone effettuato. Tuttavia, lo spagnolo difficilmente riuscirà a scendere in campo domenica contro il Benevento. Molto più probabile, come riferisce La Gazzetta dello Sport, che l’esterno offensivo viola sia a completa disposizione di Cesare Prandelli per la sfida con il Milan a San Siro, in programma il 29 novembre e valida per il nono turno di campionato.