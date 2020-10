Deulofeu: “Udine è una grande occasione, sono diverso rispetto a quando giocavo nel Milan”

MILANO – Il nuovo acquisto dell’Udinese, Gerard Deulofeu, si è presentato ai suoi nuovi tifosi in un’intervista rilasciata alla televisione ufficiale della società friulana: “Sono tornato in Italia con grande entusiasmo e sono molto contento di essere a Udine. È una bella opportunità per tornare al massimo dopo l’infortunio, darò tutto per non sprecarla. L’Udinese mi ha fatto una buonissima impressione, a partire dallo stadio che è molto bello e che avevo già visto quando ero al Milan. Adesso sono diverso: quand’ero nel club rossonero cercavo costanza anche nel mio gioco, ora dopo due anni e mezzo al Watford credo di essere maturato. Aiuto molto di più la squadra e faccio il mio in attacco”.