De Laurentiis, nuovo attacco a Uefa e Fifa: “Campionato falsato, si favoriscono le nazionali”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha contestato il calendario della prossima stagione, tornando ad attaccare la Uefa: “Il campionato continua ad essere falsato, non per nostra volontà. O forse anche per nostra volontà, perché la Lega Serie A dovrebbe dire ai signori della Uefa e della Fifa che se si continua così noi ci fermiamo. A noi non sta bene essere comandati da gente che non ci capisce nulla e che in realtà dovrebbe lavorare per noi. Bisogna dire a quei signori che stanno spremendo il calcio e i tifosi senza fine, stabilendo calendari sbagliati e favorendo le nazionali. Il tifoso ha a cuore la nazionale, ma in primis guarda al proprio campionato e alla sua squadra. Per quello il tifoso investe e va allo stadio, non tifa per andare a giocare gli Europei. La Uefa e la Fifa dovrebbero fare un passo indietro”.