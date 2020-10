Dal Pino: “Calcio in difficoltà, servono aiuti dal Governo”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di SportLab, Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato delle problematiche che sta attraversando il calcio italiano a causa della pandemia: “Eravamo già in difficoltà prima del Covid, poi da marzo abbiamo perso la parte relativa ai botteghini e vissuto la riduzione delle sponsorizzazioni. L’industria è entrata in un tunnel abbastanza complicato, ma da un lato l’entusiasmo di chi lavora nel calcio, dall’altra la voglia dei presidenti di andare avanti anche in questo momento, hanno portato alla situazione di oggi. Anche a livello europeo si gioca e si va avanti ovunque. Il pubblico a casa viene alleviato da momenti di sport. Speriamo di fare una trasformazione radicale del sistema Serie A con l’ingresso dei fondi. Poi c’è da considerare il rapporto col Governo, il quale ha detto che terrà conto dei settori pregiudicati dalle misure restrittive. Noi abbiamo centinai di milioni in fumo per l’impossibilità di avere il pubblico negli stadi”.