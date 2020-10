MILANO – Dopo aver duramente criticato le regole imposte dal Governo per provare ad arginare la diffusione del Covid, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato della positività di Cristiano Ronaldo: “Gli faccio i miei migliori auguri, è un bravissimo ragazzo. Fra una settimana starà bene, quindi non c’è bisogno di enfatizzare troppo questa cosa: nel calcio come nella vita, in questo momento, stiamo andando a sbattere…”.