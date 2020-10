Castellacci: “Il protocollo va cambiato, altrimenti ci si ferma”

MILANO – L’ex medico della Nazionale, Enrico Castellacci, ha detto la sua sul protocollo ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “E’ datato, deve essere adeguato all’andamento della curva epidemiologica. Non c’è stato un minimo di coordinamento nazionale, una direzione unitaria a livello governativo. Qualsiasi ASL d’Italia può bloccare una squadra e in questo modo il campionato non può proseguire. O si cambia il protocollo in modo che non dia adito a dubbi, oppure ci si ferma. Se la Juve è convinta di aver agito bene, spiegatemi il motivo per cui il Napoli dovrebbe essere condannato avendo seguito un ordine imposto dalla ASL”.