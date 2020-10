Bakayoko al Napoli: visite mediche in corso

MILANO – Dopo intere settimane di trattative fra Milan e Chelsea, è sfumata definitivamente la possibilità di rivedere Tiémoué Bakayoko con la maglia rossonera. Le due società non hanno trovato l’accordo economico e negli ultimi giorni si è inserito il Napoli che, in poche ore, ha accontentato le richieste del Chelsea per portare il centrocampista francese all’ombra del Vesuvio.

Come riferisce Sky Sport, in questo momento Bakayoko si trova a Roma per svolgere le visite mediche, dopodiché si recherà a Napoli per firmare il contratto e diventare ufficialmente un nuovo giocatore della squadra partenopea, nella quale ritroverà Gennaro Gattuso, con cui ha già lavorato proprio nella stagione trascorsa al Milan.