Ag.Zaniolo: “Tanti club erano interessati. Ora è della Roma, poi si vedrà…”

MILANO – Intervistato dal quotidiano Tuttosport, Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, ha parlato del suo assistito anche in ottica calciomercato: “Si erano interessati tutti i top club, non solo la Juventus. Poi l’infortunio, il Covid e l’avvento della nuova proprietà giallorossa hanno cambiato gli scenari. Adesso Nicolò sta meglio: speriamo rientri per l’Europeo, ma stavolta non ci deve essere alcuna fretta. Il futuro? Friedkin fin da subito ha messo Zaniolo al centro del progetto e di questo siamo molto orgogliosi. A Roma è esploso e penso sia l’ambiente giusto anche per provare a consacrarsi una volta rientrato dall’infortunio. Poi quel che accadrà in futuro si vedrà…”.