MTV – Pioli: “I tifosi danno entusiasmo”. Diaz: “In Champions con questa maglia è speciale”

Ecco le parole di Brahim Diaz e Stefano Pioli ai microfoni di MilanTv

LE PRESTAZIONI PRECEDENTI - "Le prestazioni sono state sicuramente positive. Le difficoltà che abbiamo incontrato hanno dimostrato le difficoltà del campionato italiano ma abbiamo vinto partite difficili dimostrando buone qualità e una bella mentalità che dimostra di stare in campo con concentrazione. Ora pensiamo alla partita di domani. La prima di Champions non ha portato un risultato positivo e domani sera è una partita importante contro una squadra forte e dobbiamo alzare il livello delle nostre prestazioni"

Sul suo momento: "Mi sento importante, ho avuto un buon inizio di stagione. So di essere un buon giocatore e ho molta fiducia in me stesso. Il merito è anche dei miei compagni ovviamente, come approcciamo le partite e come stiamo giocando. Siamo veramente un gruppo unito, siamo più di una squadra, siamo una famiglia. Passiamo tanto tempo insieme e ci aiutiamo molto".