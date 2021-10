Gazzetta dello Sport | Milan aggressivo e giovane, il suo gioca impressiona

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza il successo del Milan e del suo gioco, partendo dalla qualità dei suoi giovani

Il Milan è una squadra in costante crescita, che sta dimostrando tutte le sue qualità e le capacità della sua giovanissima rosa. Ma non si può più parlare di sorpresa, il Diavolo è ormai una delle più solide realtà del nostro campionato . Dall'aggressività che mettono in campo, al talento e alla qualità di gioco sono davvero tantissimi i punti di forza dei ragazzi di Stefano Pioli. Un gruppo che è stato rifinito dal tecnico parmigiano, ma forgiato sapientemente da Maldini e Massara.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, rispetto all'anno scorso è cresciuto e si è liberato della sua Ibradipendenza. L'attaccante svedese resta il leader del gruppo e un valore aggiunto per la rosa, ma i rossoneri non fanno più dipendere il buon andamento di una partita esclusivamente dalle sue giocate. I suoi compagni di squadra hanno imparato a camminare da soli e Zlatan potrà così prendersi tutto il tempo per guarire.