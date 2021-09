Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 19 settembre 2021

Ecco la rassegna stampa di oggi 19 settembre 2021 dei maggiori quotidiani sportivi in edicola oggi

Milan, la rassegna stampa del 19 settembre 2021

JUVE-MILAN, CHE STORIA! (Gazzetta dello Sport)

"Noi a-8? È più importante per loro", dice il bianconero Allegri. Il rossonero Pioli senza Ibra e Giroud, Maignan a rischio: "I campioni sono di là". In panchina Allegri sfida Pioli: attraverso le loro parole alla vigilia le due squadre si avvicinano al big match.

IL FUTURO SARÀ VERDE (Gazzetta dello Sport)

Juve-Milan è un viaggio nel tempo. Anno 2000: cambia secolo, nasce Tonali. Anno 1999: Ciampi presidente, nascono de Ligt, Brahim Díaz, Saelemaekers e Rafael Leão. Anno 1998: il Papa a Cuba, nasce Locatelli. Anno 1997: addio a Lady Diana, nascono Tomori e Theo. Juve e Milan hanno scelto, in tempi diversi, la strada del ringiovanimento.

LA PARTITA DEI CENTO SCUDETTI (Corriere dello Sport)

Juventus-Milan vive al suo interno la carica dei 101 scudetti, anzi titoli, campionati, perché i giocatori delle due rose tanti ne hanno conquistati, in giro per il mondo, nella loro carriera. Certo, non tutti saranno in campo stasera nella sfida numero 173 tra le due formazioni. Il bilancio è in favore dei bianconeri che hanno vinto 67 volte, contro le 51 dei rossoneri (il resto sono pareggi, 54).

PIOLI SENZA PAURA (Corriere dello Sport)

Stefano Pioli alla vigilia di Juventus-Milan: "Mi aspetto una Juve aggressiva, dobbiamo essere preparati per tutte le situazioni. Scordatevi la Juve battuta 3-0, questa sarà un'altra gara, ci aggrediranno. Certe squadre più hanno qualità e più corri dei rischi se le fai avvicinare".

TUTTO SU REBIĆ (Tuttosport)

Niente totem e neanche il suo vice. No Zlatan e no Olivier. Ma se sullo svedese sofferenza al tendine d'Achille le speranze erano ormai ridotte al minimo da giorni, la doccia fredda è arrivata ieri con l'attaccante francese che, dopo aver avuto il Covid nei primi dieci giorni di settembre, ha dato forfait per una fastidiosa lombalgia.

TONALI PROVA DI MATURITÀ (Tuttosport)

Dopo un lungo tira e molla estivo, Tonali è rientrato al Milan, abbassandosi pure l'ingaggio pur di facilitare l'operazione. E da quando ha rimesso piede a Milanello, il ragazzo si è trasformato. Tonali ha iniziato la stagione da titolare e sarà così anche a Torino contro la Juventus.

PIOLI, “NOI NON SIAMO I FAVORITI” (Corriere della Sera)

In un'intervista alla Rai, l'agente del capitano rossonero ha piazzato una discreta bombetta di mercato: “Penso che Romagnoli potrebbe giocare insieme a de Ligt il prossimo anno alla Juventus”. Non proprio il massimo, dovesse giocare stasera. Ma Raiola è questo e i giocatori, se lo scelgono, sanno bene cosa prendono.

JUVE-MILAN GIÀ DECISIVA (Il Giornale)

Alla prima resa dei conti, Allegri gioca d'anticipo e spiazza la platea: "Questa sfida è più importante per loro che per noi. E tocca a voi scoprire il perché". Una trovata malandrina di chi sa perfettamente che 8 punti dietro sono già tanti, anzi troppi, e sarebbe proprio il caso di non aggiungerne altri.

REBIĆ E LEÃO, IL PESO DEL GOL (Corriere dello Sport)

Rebić sa già come si segna all'Allianz Stadium perché nello scorso mese di maggio dopo l'ingresso in campo al posto di Ibra nella ripresa trovò subito la rete del raddoppio milanista contro i ragazzi allenati da Pirlo. Accanto a lui dovrà essere fondamentale la presenza di Rafael Leão.

