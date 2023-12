Salernitana-Milan, le pagelle di Crudeli: “Grazie Luka!!! Pioli, io impazzisco!”

Davvero un gran peccato. Il portiere del Milan non può nulla sul potentissimo colpo di testa di Fazio per il pareggio della Salernitana, ma ha gravi ed evidenti colpe in occasione del raddoppio granata sul tiro dalla distanza di Candreva. Fino a quel momento si era fatto notare per un paio di ottimi interventi e anche dopo il gol torna il vero Maignan. Ma l'errore è grave e pesante. VOTO: 5