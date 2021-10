Roma-Milan, le pagelle: spostare gli equilibri a 40 anni

Nel secondo tempo fa correre un brivido ai suoi su un'uscita alta, tiene però la palla in due tempi. Unico vero intervento di giornata, fino a quando il Milan e 11 contro 11. poi sale in cattedra con un paio di ottimi interventi che tengono in piedi i suoi. Si prende anche i complimenti di Kjaer. Non può nulla sulla rete di El Shaarawy.