Sassuolo-Milan, le pagelle: Leao ci prova, Maignan salva i suoi

Queste le pagelle di Tiziano Crudeli per Milan-Udinese, 4a giornata di Serie A, in esclusiva per ilMilanista.it

Redazione Il Milanista

Maignan — VOTO - 7,5

SuperMaignan sventa la minaccia sul rigore calciato da Berardi e tiene a galla i suoi. Per distacco la miglior giocata della partia.

Uno dei migliori dei rossoneri, in grado di dare sicurezza ai suoi su ogni pallone che arriva dalle sue parti.

Florenzi — VOTO - 5

Rischia grosso con un intervento in area che causa il rigore dei neroverdi. Gara un po' disordinata e senza particolari spunti.

Nel finale di partita accusa un dolore muscolare alla coscia destro e costringe i suoi a restare in 10 nel corposo recupero della gara.

Kjaer — VOTO - 5,5

Ritorno in campo non semplice dopo 9 mesi di assenza. Qualche incomprensione con Tomori in fase di disimpegno.

L'importante è mettere minuti nelle gambe, per lui e per il Milan.

(Dal 80' Kalulu - S.V.)

Tomori — VOTO - 6

Non un primo tempo facile per la difesa rossonera contro un Sassuolo vivo. Soprattutto nel finale di primo tempo, bravo a non concedere spazio al temile Berardi.

Il Sassuolo però ha spinto tanto sulle corsie e il centrale inglese ha avuto tanto lavoro. Sempre una garanzia.

Hernandez — VOTO - 6,5

Un Theo rapido a ribaltare il fronte e molto attento anche in fase di copertura. Prova spesso a cercare spazi per fare male ma il Sassuolo è ordinato.

Ogni tanto forza qualche conclusione da fuori area che non sortisce gli effetti sperati.

Bennacer — VOTO - 6

Il solito metronomo del Milan, sempre bravo a smarcarsi dalla marcatura per ricevere il pallone dai compagni.

Nessuno spunto particolare, non è quello che gli si richiede. Nonostante ciò, ha dimostrato di avere nel suo repertorio giocate interessanti dal punto di vista offensivo. Giocate che stasera sono mancate.

Pobega — VOTO - 6,5

Un ottimo primo tempo alla prima da titolare per Pobega. Tanta quantità, corre e accorcia bene sulle seconde palle. L'unico tiro in porta della partita è il suo.

Certo, Tonali è un'altra cosa ma la sua prestazione ha dimostrato che può avere un ruolo in questa squadra.

(Dal 57' Tonali - 6. Entrato per dare geometrie. Non incide come tutto il Milan, che nel secondo tempo non crea palle gol nitide dalle parti di Consigli).

Saelemaekers — VOTO - 5,5

Un po' impreciso, complice con Florenzi nell'intervento che ha portato al rigore del Sassuolo.

Cerca di cavalcare sulla fascia destra ma la manovra del Milan predilige più la corsia mancina con Leao-Theo.

(Dal 57' Messias - 6. Cerca di creare superiorità numerica sulla fascia destra ma di spazi se ne trovano pochi.)

Diaz — VOTO - 6,5

Inizia con spirito questa gara, sulla scia di quella giocata contro l'Udinese. Si crea una palla gol ma "strozza" la conclusione con il piede debole calciando largo.

Tende a spegnersi con il passare dei minuti, per poi lasciare il posto a De Keteleaere

(Dal 57' De Keteleaere - 5.5. Si è visto meno rispetto alla prestazione ottima contro il Bologna. Da lui ci si aspetta di più).

Leao — VOTO - 6,5

Leao riprende da dove aveva lasciato. Tutti i lampi offensivi del primo tempo degni di nota portano la sua firma, paga un po' di precisione sotto porta.

Cerca sempre di farsi dare il pallone per creare qualcosa nell'uno contro uno ma non riesce a lasciar il segno come suo solito. Pioli gli ha chiesto gli straordinari e Leao ha risposto presente. Tuttavia non è bastato.

Giroud — VOTO - 5,5

Ha una grande chance nel finale di primo tempo ma spara a lato. Costretto a fare a sportellate con la difesa neroverde sempre molto attenta a chiudere gli spazi.

La squadra non riesce a servirlo e non trova molto spazio nei 73 minuti giocati dall'attaccante francese.

(Dal 73' Adli - 6 Cerca di dare imprevedibilità ma non trova spazi, qualche cross in mezzo e nulla più. In un area ben liberata dalla difesa del Sassuolo).

Pioli — VOTO - 5,5

Rivoluzione e contro-rivoluzione. Dal turnover alle certezze ad un mix tra i due. Pioli ha chiesto gli straordinari agli eroi contro il Bologna, Leao e Giroud. Una prestazione della sua squadra che sembra ricordare quella del Milan un po' sterile della parte finale della passata stagione.

Prova a cambiarla con i cambi ma nessuno incide in maniera significativa.