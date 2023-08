Milan-Torino, le pagelle di Crudeli: “Ho visto una roba incredibile… Preparatevi!”

Adoro questo ragazzo, veramente. Oltre a essere un portiere fenomenale, ha un carisma e una leadership devastanti. E, se non fosse ancora abbastanza, è anche il primo regista del Milan e anche contro il Torino si è visto. Fa ripartire da dietro la manovra rossonera con qualità e visione di gioco degna di un centrocampista. Sul gol subito non può fare molto, se non sfiorare quel pallone deviato sotto misura da Schuurs. Numero uno assoluto. VOTO: 6,5