Milan-Napoli, le pagelle: Theo e Giroud sugli scudi, uno entra malissimo

Queste le pagelle di Tiziano Crudeli in esclusiva per ilMilanista.it di Milan-Napoli, gara valida per la 7a giornata di Serie A 2022/23

Redazione Il Milanista

Maignan — VOTO - 6

Molto impegnato il portiere rossonero. Non riesce ad impedire i due gol degli azzurri, sui quali poteva fare poco.

Qualche errore in fase d'impostazione dettato dalla pressione della squadra ospite.

Calabria — VOTO 6

La corsia destra del Milan è stata messa a dura prova dall'imprevedibilità di Kvaratskhelia. Calabria gioca tutta la gara a contenere il 77 azzurro e rimedia l'ammonizione poco prima dell'intervallo. Pioli sceglie di non rischiarlo e manda in campo Dest nella ripresa.

Dal 45' Dest VOTO - 5

Non inizia benissimo l'avventura del terzino in prestito dal Barcellona. Suo l'intervento che ha causato il calcio di rigore trasformato poi da Politano. Cerca di farsi perdonare offensivamente ma non riesce mai a crearsi spazio sulla fascia destra.

Kjaer — VOTO - 5,5

Soffre tantissimo la rapidità di Kvaratskhelia, tanto che al 18' si prende un cartellino giallo per fermare un guizzo del talento georgiano. L'ammonizione del danese costringe Pioli al cambio dopo l'intervallo.

Dal 45' Kalulu VOTO - 6

Tomori — VOTO 5,5

I pericoli arrivano sempre dalla corsia sinistra, anche in occasione del gol del 2-1. Tomori non riesce ad anticipare Simeone che imbuca all'angolo di testa e batte Maignan.

Prima di quel momento in poche occasioni l'inglese è sembrato in difficoltà.

Theo — VOTO 7

Senza Leao la fascia sinistra è tutta sua: il francese ha tutto il campo da attaccare per andare sul fondo. L'unico in grado di creare superiorità numerica nell'uno contro uno.

Prende il fondo quando e come vuole e propizia il gol di Giroud con un bello scambio con De Ketelaere. Il top player del Milan questa sera.

Bennacer — VOTO - 6

La manovra passa poco dai piedi dell'algerino questa sera. Più impegnato a schermare le avanzate di Zielinksi che a prendere per mano l'impostazione dei suoi.

Nel finale mette un gran pallone al centro per Brahim Diaz che viene anticipato dalla difesa del Napoli.

Tonali — VOTO - 6

Lotta e si batte come al solito. La sua presenza è sempre importante per gli equilibri della squadra.

Un po' più nel vivo del gioco nei primi 45'. Nel secondo tempo gioca poco il pallone ma fa tanto lavoro di contenimento.

Saelemaekers — VOTO - 5,5

Cerca di rendersi pericoloso in un paio d'occasioni ma trova un Mario Rui sempre molto attento. La manovra del Milan predilige sempre più la corsia di sinistra, non ha tanti palloni interessanti in fase offensiva.

Dal 66' Messias VOTO - 6

De Ketelaere — VOTO - 6

Fa un'ottimo lavoro in fase di non possesso per schermare la manovra d'impostazione degli azzurri. Si rende protagonista con un bello scambio con Krunic per il cross a centro area su cui Giroud non è riuscito a trovare la porta.

Riesce a fare gioco molto bene tra le linee innescando Theo per il gol dell'1-1. Lampi di quello che potrà diventare il belga. Un calciatore bravissimo in fase di rifinitura, le qualità tecniche sono un suo punto di forza.

Dall'81' Adli VOTO - 6

Krunic — VOTO - 6,5

Ottimo impatto dal 1' per Rade Krunic con l'arduo compito di sostituire l'assenza di Leao. Il bosniaco sfrutta benissimo lo spazio e s'inserisce sempre con i tempi giusti. Una buona prestazione, sporcata dal cartellino giallo rimediato per proteste in occasione del rigore concesso al Napoli.

Più di un'ora di gioco per lui dopo l'infortunio. Segnali confortanti per Pioli. Un vero jolly che da sempre il suo contributo alla squadra.

Dal 66' Diaz VOTO - 6,5

Giroud — VOTO - 6,5

Sa sempre come farsi trovare dai compagni, un vero e proprio punto di riferimento per la squadra. Ha qualche occasione nel primo tempo, soprattutto sui palloni alti.

Finisce con il passare dei minuti ad essere ingabbiato nella linea difensiva del Napoli. Quando conta però c'è sempre: il suo nome sul tabellino è ormai una dolce abitudine per i tifosi rossoneri.

Pioli — VOTO - 5,5

La prima sconfitta stagionale per i suoi ragazzi. Pioli paga una scelta prudente di togliere in blocco 2/4 della difesa all'inizio del secondo tempo. Fuori Calabria e Kjaer e dentro Kalulu e Dest.

Specialmente quest'ultimo non è riuscito a dare un contributo importante sulla fascia destra per contenere Kvaratskhelia che ha messo in difficoltà tutti gli esterni destri della rosa a disposizione del tecnico rossonero.