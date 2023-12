Milan-Frosinone, le pagelle di Crudeli: “Finalmente!!! Caro Jovic, ascoltami…”

A fine primo tempo il portierone del Milan evita il vantaggio del Frosinone con un'intervento di fondamentale importanza, mettendo una pezza su un erroraccio di Tomori. Sul ribaltamento del campo, Jovic trova il vantaggio rossonero. Sliding doors. Non contento, nella ripresa Maignan pennella un lancio perfetto che si trasforma in un assist al bacio per Pulisic, che fa 2-0. Tra i pali e non solo: Magic Mike mette la firma sulla vittoria del Milan. Peccato per il gol dell'ex di Brescianini, ma la prestazione rimane. VOTO: 8