Lecce-Milan, le pagelle di Crudeli: “Che vergogna! E io vi dico che ora Pioli…”

Anche contro il Lecce, il portierone del Milan mette il mantello e si trasforma in "Magic Mike", un supereroe che salva i suoi come quando vola sul tiro a botta sicura da pochi metri di Banda. Una parata stratosferica. Non può invece nulla sulla zampata di Sansone e sullo stesso Banda, che in pochi minuti ribaltano l'iniziale 0-2 rossonero. VOTO: 6,5