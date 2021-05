Le pagelle di Tiziano Crudeli

Partita fondamentale per il Milan che aveva bisogno di una vittoria per assicurarsi un posto in Champions League. La partita finisce 0-0 con la squadra di Pioli costretta ora a vincere a Bergamo contro l’Atalanta. DONNARUMMA 7 Praticamente...

DONNARUMMA 7 Praticamente inoperoso nel primo tempo. Tiene a galla il Milan con un'ottima parata sul colpo di testa a colpo sicuro di Pavoletti al 53esimo. Altro miracolo su un colpo di testa di Godin.

HERNANDEZ 6 I pericoli maggiori arrivano dalla sua parte, ma non riesce mai ad incidere.

KJAER 6,5 Ottime chiusure nel primo tempo da parte di Simon che salvano il Milan.

TOMORI 6 Tiene bene la linea difensiva con Kjaer.

CALABRIA 6 Accompagna bene le azioni del Milan, ma come gli altri non incide. Dal 63esimo Dalot 5,5 Non crea nulla.

KESSIE 5 Non una delle migliori partite di Franck che non gestisce il centrocampo come al solito.

BENNACER 6 Tutte le azioni del Milan passano dai suoi piedi. Bene in fase di impostazione. Dal 63esimo Meite 5 Entra male in campo il centrocampista rossonero. Sbaglia quasi tutto.

SAELEMAEKERS 5Male Alexis. Impreciso in quasi tutti i palloni toccati. Nel secondo tempo entra Leao 5,5 Non crea mai problemi alla difesa del Cagliari.

CALHANOGLU 5 Prestazione opaca da parte del turco, che spreca un'ottima punizione dal limite dell'area colpendo in pieno la barriera. Sempre impreciso quando si trattava di concludere. Mandzukic SV

DIAZ 5 Pochi spunti per il fantasista spagnolo. Si guadagna una punizione da ottima posizione sul finire del primo tempo. Dal 57esimo Castillejo 5,5 Spreca da due passi su un buon cross di Rebic.

REBIC 5,5 Non incide Ante. Servito pochissimo e sfrutta male i pochi palloni avuti.