Inter-Milan, le pagelle di Crudeli: “Pioli, addio. E ora può scoppiare un terremoto…”

Anche in questo super appuntamento nella semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter, il portierone del Milan si rende protagonista di alcuni interventi eccezionali che salvano la porta rossonera. Peccato per la staffilata di Lautaro sul primo palo, sulla quale - forse - avrebbe potuto fare qualcosina di più. Detto questo, guai a criticare uno come lui. Uno dei pochissimi top player rossoneri. VOTO: 6,5