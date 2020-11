Zoff: “Scudetto al Milan? Aspettiamo Natale per dirlo”

MILANO – L’ex capitano della Nazionale italiana campione del Mondo 1982 ed ex c.t. degli azzurri Dino Zoff ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto sulla corsa scudetto: “Sia Conte che Gattuso possono lottare fino alla fine contro la nuova Juve di Pirlo. E’ un campionato strano però, può accadere di tutto, tanti fattori possono cambiare a causa di questo Covid. L’Inter è solida e sarà la sfidante numero uno dei bianconeri, però deve trovare la giusta quadratura e ha perso già troppi punti per strada. Mi piace come sta crescendo il Napoli, è una squadra giovane con molti giocatori affamati e vogliosi di far bene e può essere una outsider importante. Per quel che riguarda il Milan è invece ancora troppo presto per dirlo, bisogna aspettare Natale. Senza dubbio stanno facendo bene, sono in un momento eccellente, hanno avuto una flessione verso la fine delle ultime gare e sono curioso di vedere come riprenderanno”.