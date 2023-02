Milan, Zaniolo per la prossima stagione? La situazione

Le voci di mercato legate al giocatore giallorosso sono state al centro di diverse polemiche in questi giorni. Nicolò Zaniolo avrebbe potuto lasciare la Roma durante questa finestra di mercato invernale per approdare in Premier League guadagnando tra l'altro il doppio rispetto all'attuale stipendio. Ma non ha fatto mistero di volere il Milan (anche a costo di mantenersi invariato l'ingaggio). Tuttavia per farlo dovrà attendere la fine del campionato. I rossoneri potrebbero tornare su di lui a prezzi decisamente diversi rispetto alla richiesta dei Friedkin di questi giorni.

E il classe '99 originario di Massa potrebbe essere l'uomo giusto per questo Milan, salvo imprevisti e netti stravolgimenti anche legati alle vicende relative a Rafael Leao. Nel mentre è rottura totale non solo con la società ma con tutto l'ambiente giallorosso. Zaniolo resta nella Capitale ma fuori dal progetto tecnico di Josè Mourinho (scelta presa direttamente dal presidente). Recuperare una situazione di questo tipo in una piazza come quella romana sarà alquanto impossibile. Il giocatore non sarà convocato per nessuno dei match da qui a fine stagione. Secondo Il Messaggero non si esclude la possibilità di un contenzioso legale con il club legato al vero e proprio massacro mediatico al quale è stato sottoposto. Si parla di mobbing e pressioni psicologiche: queste sarebbero le accuse mosse dalla famiglia di Zaniolo.