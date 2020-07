Verso Sassuolo-Milan, le probabili formazioni

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni

MILANO – Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A in programma stasera alle 21:45 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia.

Le ultime sul Sassuolo

Roberto De Zerbi, come al solito, cambia tanto rispetto all’ultimo match dei neroverdi. In difesa, al fianco di Marlon, ballottaggio tra Chiriches e Peluso vista la squalifica di Ferrari; Kyriakopoulos agirà a sinistra prendendo il posto di Rogerio. Traorè, in ballottaggio con Bourabia, affiancherà Locatelli in mediana, con l’attacco confermato: Berardi, Djuricic e Boga dietro Caputo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Traore, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Le ultime sul Milan

Stefano Pioli confermerà l’11 sceso in campo dominante e dominando contro il Bologna sabato scorso. Davanti a Donnarumma, alla 200esima presenza con la maglia rossonera, agiranno Calabria (in ballottaggio con Conti), Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez; nella mediana la coppia Kessie-Bennacer; davanti Ibrahimovic (nonostante ieri abbia svolto lavoro personalizzato) supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live