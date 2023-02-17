Milan, verso Monza per continuare a vincere: CDK dal 1′?

Chance per CDK? Pioli vuole provarci anche per concedere un turno di riposo a Brahim Diaz. Domani allo stadio Berlusconi e Galliani

Possibile chance da titolare per De Ketelaere? Pioli ci sta pensando. Anche per far rifiatare Brahim Diaz che nell’ultimo periodo ha dovuto fare gli straordinari. E così si paventa l’eventualità di vedere il belga in campo dal 1′ contro i biancorossi domani pomeriggio. Un altro a caccia di visibilità è Aster Vranckx che vorrebbe essere chiamato in causa. Il centrocampista belga potrebbe avere una chance dal 1’. Allo stadio saranno presenti in tribuna anche Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. La sfida di andata a Milano terminò 4-1 in favore del Diavolo.

Lato Monza: Palladino è atteso in conferenza stampa alle 12.30 per svelare possibili chiavi del match. Mister Pioli invece parlerà un paio di ore dopo a Milanello. Sono 5 i diffidati in casa Milan: si tratta di Davide Calabria, Simon Kjaer, Rafael Leao, Ante Rebic ed Olivier Giroud che dovranno fare attenzione anche in vista del prossimo impegno contro l'Atalanta di Gasperini. Nella giornata di ieri -dopo pranzo- i ragazzi hanno prima lavorato in palestra e successivamente in campo. Sono stati svolti una serie di lavori personalizzati a gruppi misti preceduti da una seduta tecnico-tattica come diffuso dal sito dell'AC Milan. L'allenamento è stato impostato attraverso dei circuiti specifici, con e senza attrezzi, e con l'uso del pallone.