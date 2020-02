Verso Milan-Torino, confermato l’attacco a 4 dei rossoneri

Verso Milan-Torino, rossoneri col 4-2-3-1

MILANO – Terza gara in nove giorni per il Milan, dopo aver affrontato in rapida successione Inter in Serie A e Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia. Le buone prestazioni dei rossoneri unite ai punti da conquistare urgentemente, però, costringono Stefano Pioli a confermare il modulo proposto nelle ultime partite. Spazio, dunque, ai quattro giocatori offensivi del 4-2-3-1: Rebic a sinistra, Castillejo a destra, Calhanoglu trequartista e Ibrahimovic unico riferimento centrale.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Zlatan, nonostante i 38 anni, la gara disputata giovedì e i problemini al polpaccio avuti di recente, è una certezza tecnica e fisica e non sarà risparmiato. Per il Milan l'attaccante svedese è imprescindibile, anche perché, a dire il vero, non ci sono grosse alternative in rosa. Anche domani, dunque, Ibrahimovic sarà in campo a caccia della terza rete in campionato nella suo quinto match da titolare.