Verso Milan-Sampdoria, rientro (da titolari) per Theo e Paquetà

Verso Milan-Sampdoria, rientrano Theo e Paquetà

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrebbe optare in Milan-Sampdoria per il consueto 4-3-3: “Ibrahimovic dovrebbe subito partire titolare nel tridente insieme a Suso e Calhanoglu. Piatek in panchina. Rientra Theo Hernandez, si risiede Rodriguez. A centrocampo Paquetà in leggero vantaggio su Kessié, completano il reparto Bennacer e Bonaventura“. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live