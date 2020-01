Verso Milan-Sampdoria, nessuno peggio di Piatek e Quagliarella in Serie A

Verso Milan-Sampdoria, la crisi di Piatek e Quagliarella

MILANO – I numeri, spesso e volentieri, non dicono tutto del rendimento di un calciatore, ma, quando si tratta di attaccanti, restano il principale veicolo di informazioni sulle prestazioni; a tal proposito, le statistiche di Krzysztof Piatek, numero 9 del Milan, e di Fabio Quagliarella, punta e capitano della Sampdoria, sono assai negative.

Secondo quanto riportato da Opta, Krzysztof Piatek (-9) e Fabio Quagliarella (-5) sono i due giocatori attualmente in Serie A che hanno segnato meno reti in questo campionato rispetto a quanto fatto nella scorsa competizione dopo lo stesso numero di presenze. I due si sfideranno lunedì 6 gennaio in Milan-Sampdoria: riusciranno ad invertire la tendenza? CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live