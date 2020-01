Verso Milan-Sampdoria, Ibra riempie San Siro di 56mila rossoneri (per ora)

Verso Milan-Sampdoria, Ibra riempie San Siro

MILANO – La sfida tra Milan e Sampdoria, valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A ed in programma lunedì 6 gennaio alle 15:00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, sarà incorniciata dal pubblico delle grandi occasioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’effetto Ibra si sente già: sono 56mila, infatti, ad oggi i biglietti venuti per la sfida tra Milan e Sampdoria ed è facile immaginare che il numero possa crescere ancora. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live