Verso Milan-Roma, Pioli dovrebbe confermare l’undici di Lecce

Milan, le ultime pre Roma

MILANO – Alla luce delle ultime (buone) nuove, con il recupero di Ibrahimovic e di Kjaer, Pioli dovrebbe confermare contro la Roma lo stesso 11 che ha cominciato la partita a Lecce lunedì scorso. Donnarumma in porta, in difesa da destra verso sinistra Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez; mediana a due con Kessie e Bennacer; trequarti a tre con Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu alle spalle di Rebic, unica punta. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live