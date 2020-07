Verso Milan-Parma, le probabili formazioni

Milan-Parma, le probabili formazioni

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Parma, sfida valida per la 33esima giornata di Serie A e in programma oggi alle 19:30 a San Siro.

Milan, turnover ragionato

Stefano Pioli, forte dei 14 punti conquistati sugli ultimi 18 disponibili, si presenterà alla sfida con il Parma di San Siro con un turnover ragionato. Rientra Calabria al posto di Conti a destra, mentre è ballottaggio tra Kjaer e Gabbia al centro della difesa. A centrocampo c’è una possibilità per Krunic mentre in avanti Lucas Paquetà o Bonaventura prenderanno il posto dello squalificato Saelemaekers. Possibile turno di riposo anche per Rebic, in quel caso pronto Leao.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Ballottaggi: Calabria 55%-Conti 45%, Kessié 60%-Krunic 40%, Bonaventura 55%-Paquetá 45%, Rebic 55%-Leao 45%

Parma, rientra l’attacco pesante

Roberto D’Aversa valuta qualche cambio per la gara contro il Milan, contro cui dovrebbe riproporre dall’inizio i pezzi da novanta: tornano in campo da titolari sia Gervinho che Kulusevski, con il recuperato Cornelius nel ruolo di prima punta. Non recupera Kucka, che sarà sostituito da Grassi; conferma per Brugman.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Ballottaggi: Darmian 55%-Laurini 45%, Grassi 55%-Hernani 45%, Brugman 60%-Hernani 40, Cornelius 60%-Inglese 40%

