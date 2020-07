Verso Milan-Juventus, le probabili formazioni

Milan-Juventus, le probabili formazioni

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Juventus, sfida valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A in programma oggi alle 21:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano.

Milan, le ultime

Stefano Pioli confermerà sostanzialmente l’11 che ha demolito la Lazio all’Olimpico. L’unico dubbio riguarda la presenza dal primo minuto di Calhanoglu, apparso in gran forma in questa ripresa ma uscito malconcio dalla sfida coi biancocelesti; se il 10 turco riuscirà a recuperare giocherà titolare alle spalle di Ibrahimovic assieme a Rebic e a Saelemaekers, altrimenti toccherà a Paquetà giocare nel ruolo di trequartista.

MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Juventus, le ultime

Senza De Ligt e Dybala, assenti per squalifica, Maurizio Sarri si affiderà dal primo minuto a Rugani al fianco di Bonucci e a Higuain centravanti. Conferme dal primo minuto anche per i redivivi Rabiot e Bernardeschi, con Pjanic ancora in mediana.

JUVENTUS (4-3-3) Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

