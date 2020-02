Milan, Begovic titolare?

MILANO – L’infortunio subito sabato scorso a Firenze da Donnarumma non preoccupa eccessivamente lo staff tecnico rossonero, ma Pioli vuole essere cautelativo. Per questo motivo, come riportato da La Gazzetta dello. Sport, contro il Genoa, dovrebbe esordire dal primo minuto Asmir Begovic, autore di una prova affidabile sabato a Firenze. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live