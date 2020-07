Verso Milan-Atalanta, Kjaer sarà valutato questa mattina

Verso Milan-Atalanta, oggi provino per Kjaer

MILANO – Pioli, dunque, dovrà reinventarsi la difesa: a destra agirà Calabria, Kjaer (che sarà costretto a stringere i denti) con Gabbia centrali e Laxalt a sinistra. Se l'ex Atalanta non dovesse farcela al suo posto ci sarà Kessie, centrale come ai tempi del Cesena. I segnali sembrano positivi, ma stamattina il danese effettuerà un provino per capire se potrà essere schierabile.