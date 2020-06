Verso Juve-Milan, Pioli prova un Rebic versione Ibrahimovic

Milan, Rebic punta centrale?

MILANO – L’assenza di Zlatan Ibrahimovic contro la Juventus, nel match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, era già prevista da tempo. Stefano Pioli, dunque, ha avuto modo di pensare in queste settimane a come schierare il suo Milan: lanciare titolare Rafael Leao o spostare Rebic in un’inedita posizione centrale?

JOLLY REBIC – L’attaccante croato è certamente duttile: la sua posizione preferita è quella di esterno sinistro offensivo, ma sa giocare anche come punta centrale di movimento. Ed è per questo che, con molta probabilità, sarà proprio Rebic a fare le veci di Ibrahimovic all’Allianz Stadium, contrastando fisicamente i difensori avversari con la differenza, rispetto allo svedese, di cercare più la verticalità in profondità che i palloni alti. Alle sue spalle agiranno Calhanoglu, Paquetà e Bonaventura.

CARTA LEAO – La soluzione Rebic è dettata anche dal fatto che Pioli vorrebbe tenersi un asso da giocarsi a partita in corso e, a causa della penuria di attaccanti in panchina, l'unico disponibile è Rafael Leao. Il portoghese, dunque, sarà chiamato a cambiare la gara col suo ingresso, iniziando a dimostrare sul campo ciò che le sue qualità tecniche e fisiche impongono sulla carta.