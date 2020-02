Verso il derby, San Siro sarà riempito da 75mila tifosi

MILANO – Per una serata di occasione ci sarà un pubblico delle grandi occasioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, saranno 75mila i tifosi rossoneri e nerazzurri che riempiranno San Siro: "Nelle casse dell'Inter finirà un tesoro da 5,5 milioni di euro: soltanto il Milan-Inter di un marzo fa è riuscito a fare meglio a livello di stracittadina (5,8 milioni), mentre in A la partitissima della 23esima giornata si piazza al quarto posto. Quest'anno a San Siro si sono superati i 70mila spettatori in sei occasioni: oltre ai due derby, il merito è tutto dell'Inter, andata oltre quella quota contro Barcellona, Juve e nelle ultime due sfide casalinghe contro Atalanta e Cagliari. E con stasera l'Inter supererà quota un milione di tifosi portati al Meazza da fine agosto (ora siamo a 981.743)".