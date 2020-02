Verso il derby, Pioli studia un nuovo Milan: le mosse anti Inter

Milan, le ultime per il derby

MILANO – La vigilia del derby, oltre che da tanta passione e da vibrante attesa, è colorata dalla curiosità per alcune possibili novità tattiche in seno ai rossoneri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan potrebbe cambiare – leggermente – pelle rispetto alle ultime (positive) settimane, in modo da limitare nella maniera più efficace possibile il gioco dell’Inter traendone di conseguenza vantaggio anche in fase offensiva.

CALHA AGO DELLA BILANCIA – A Milanello, per l’appunto, Pioli sta provando un nuovo 4-2-3-1, variante tattica del consueto 4-4-2; ciò che cambierà nella sostanza, però, saranno gli interpreti: fuori il partner di Ibrahimovic (Rafael Leao o Rebic) e spazio a Bonaventura sull’esterno sinistro, con Castillejo al suo opposto e Calhanoglu nel ruolo di trequartista puro; l’obiettivo, qualora il tecnico rossonero decidesse di utilizzate questo modulo, è quello di provare a bloccare le idee degli avversari limitando Brozovic, fonte primaria del gioco nerazzurro, e di concedere al turco lo spazio necessario per esaltare le sue qualità, così come accaduto nelle ultime due uscite.

IBRA IN CAMPO – Al di là di queste notizie tattiche, la news più importante per i tifosi del Milan riguarda, ovviamente, la presenza, praticamente certa, di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese guiderà l'attacco rossonero dal primo minuto: in partner con qualcuno o con Calhanoglu alle spalle?