Verso Fiorentina-Milan, Pioli recupera e schiera Calhanoglu

Verso Fiorentina-Milan, le ultime sui rossoneri

MILANO – Stefano Pioli riproporrà il 4-2-3-1 con Calhanoglu che, completamente ristabilito dopo il problema accusato nel pre Torino, si riprenderà il posto di trequartista alle spalle di Ibrahimovic a scapito di Paquetà; al suo fianco agiranno, come sempre, Rebic e Castillejo. Tutto confermato per il resto, con gli unici dubbi in difesa tra Gabbia e Musacchio e tra Conti e Calabria, con i primi favoriti sui secondi.