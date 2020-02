Verso Fiorentina-Milan, Pioli ha gli uomini contati: le ultime

Fiorentina-Milan, le ultime sui rossoneri

MILANO – La vittoria sul Torino ha consegnato a Stefano Pioli, oltre che tre punti importantissimi per la risalita in classifica, anche diversi infortunati. Prima del match aveva già dato forfait Calhanoglu, il quale ha qualche chance di recuperare per la trasferta di Firenze.

Contro i Viola, però, mancheranno certamente Simon Kjaer e Mateo Musacchio: gli esami per il danese hanno confermato la lesione del muscolo bicipite femorale, di basso grado, della coscia sinistra., mentre l’argentino ha svolto lavoro personalizzato dopo il fastidio al polpaccio accusato lunedì sera. Ai box anche il giovane Saelemaekers, che ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia durante l’allenamento.

Pioli, dunque, potrebbe optare nuovamente per il 4-2-3-1, con Gabbia al fianco di Romagnoli e Paquetà o Bonaventura nel ruolo di trequartista, nel caso di un non completo recupero di Calhanoglu.