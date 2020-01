Verso Cagliari-Milan, Samu in e Suso out: le scelte sugli esterni

Verso Cagliari-Milan, Calha e Castillejo titolari

MILANO – In Cagliari-Milan, sfida valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15 alla “Sardegna Arena”, Stefano Pioli lascerà in panchina Suso, deludente nelle sue prestazioni, per affidarsi dal primo minuto a Samu Castillejo; lo spagnolo agirà sulla destra del 4-4-2 rossonero, con Calhanoglu sul lato opposto preferito a Bonaventura. Ancora panchina per Paquetà. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live