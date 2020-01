Verso Cagliari-Milan, Pioli lancia la coppia Ibra-Leao

Verso Cagliari-Milan, Ibra e Leao titolari

MILANO – In Cagliari-Milan, sfida valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15 alla “Sardegna Arena”, Stefano Pioli sceglierà di lanciare dal primo minuto la coppia d’attaccanti composta da Zlatan Ibrahimovic e da Rafael Leao; il modulo sarà il classico 4-4-2, atto a esaltare le caratteristiche dei due davanti. Pioli, dunque, si affida all’esperienza di Ibrahimovic e all’imprevedibilità di Leao per tornare al goal dopo oltre un mese di astinenza. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live