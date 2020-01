Verso Cagliari-Milan, Kessie-Bennacer in mediana

MILANO – In Cagliari-Milan, sfida valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15 alla “Sardegna Arena”, Stefano Pioli si affiderà nuovamente a Franck Kessie dal primo minuto, al fianco di Bennacer, al posto di Rade Krunic. I due giocheranno insieme in mediana. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live